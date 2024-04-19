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18:23, 19 апреля 2024Ценности

Алена Водонаева опубликовала фото в облегающем платье без бюстгальтера

41-летняя ведущая Алена Водонаева снялась в облегающем платье без бюстгальтера

Фото: Telegram-канал VODA

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая и блогерша Алена Водонаева опубликовала в Telegram фото в откровенном образе.

41-летняя знаменитость снялась в облегающем черно-синем макси-платье с драпировками, длинными рукавами и разрезом выше колена. При этом инфлюэнсерша отказалась от бюстгальтера, и наряд подчеркнул анатомические особенности ее фигуры. Также она надела на плечи меховое боа в тон и примерила остроносые сапоги на каблуках, оформленные пуговицами.

Фото: Telegram-канал VODA

Ведущая выбрала в качестве украшения массивное серебристое колье с замком, к которому цепочками были прикреплены аналогичные по стилю браслеты.

Ранее Водонаева снялась в нижнем белье и оценила свою фигуру словами «не нравится эта сочность».

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      Карина Черных
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