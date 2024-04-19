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09:47, 19 апреля 2024Культура

Ани Лорак призвали выдать российский паспорт

Певец Данко призвал выдать исполнительнице Ани Лорак паспорт России

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, призвал выдать российский паспорт украинской певице Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек). Его слова цитирует Teleprogramma.pro.

Данко отметил, что Лорак последние годы часто выступает в России и проявляет «понимание ситуации». Он отметил, что певица не попала под влияние пропаганды своего родного государства. «Конечно, надо [дать паспорт]. Это наши люди. Если просят, значит, наши», — заключил певец.

Лорак занялась получением гражданства Российской Федерации в феврале этого года. Ранее в отношении артистки прошла проверка на предмет возможного финансирования певицей Вооруженных сил Украины.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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