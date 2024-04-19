Ани Лорак призвали выдать российский паспорт
Певец Данко призвал выдать исполнительнице Ани Лорак паспорт России
Певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, призвал выдать российский паспорт украинской певице Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек). Его слова цитирует Teleprogramma.pro.
Данко отметил, что Лорак последние годы часто выступает в России и проявляет «понимание ситуации». Он отметил, что певица не попала под влияние пропаганды своего родного государства. «Конечно, надо [дать паспорт]. Это наши люди. Если просят, значит, наши», — заключил певец.
Лорак занялась получением гражданства Российской Федерации в феврале этого года. Ранее в отношении артистки прошла проверка на предмет возможного финансирования певицей Вооруженных сил Украины.