Производство процессоров Apple в США подорожает

FT: Apple придется заплатить TSMC больше за чипы американского производства

Американская корпорация Apple будет вынуждена заплатить за процессоры, произведенные в США, большую цену. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Компания Тима Кука закупает свои процессоры серии A и M у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая открывает завод в Аризоне (США). Из-за экономических особенностей региона Apple придется платить за американскую партию оборудования больше, чем за чипы, произведенные на Тайване.

Это связано с тем, что окончательная сборка процессоров или их «упаковка» возможна только на сложном оборудовании, которое есть на родине TSMC. Apple придется подключать для этого других американских подрядчиков. Также из-за профсоюзов США TSMC придется платить американским рабочим больше, чем тайваньским.

Исходя из этого, компания попросила у правительства США субсидии на открытие заводов в стране. Власти Соединенных Штатов выделили корпорации 6,6 миллиарда долларов в виде грантов на три завода и еще 5 миллиардов долларов кредитных средств. Однако оказалось, что субсидии не покроют расходы.

Руководство TSMC уже подтвердило, что заставит своих американских партнеров платить больше. «Если клиент запрашивает присутствие в определенном географическом регионе, он должен разделить дополнительные затраты», — недавно заявил руководитель компании Си Си Вей.

Ранее гонконгский новостной портал HK01 подсчитал, что экономический ущерб TSMC от землетрясения на Тайване составит около 60 миллионов долларов. Однако влияние стихийного бедствия на поставщика чипов для американской корпорации Apple будет ограниченным.