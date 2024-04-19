Белоруссия сняла запрет на ввоз чая и кофе российской компании

Белоруссия разрешила ввоз чая и кофе российской компании «Орими»

Белоруссия сняла запрет на ввоз чая и кофе российской компании «Орими». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики, передает ТАСС.

Решение принято после того, как российская компания представила доказательства проведенных корректирующих мероприятий, а также «стабильности процессов производства, хранения, транспортировки продукции», наличия «системы контроля безопасности и качества, включая результаты лабораторных исследований продукции».

Запрет был введен 1 апреля, белорусская сторона заявляла, что нашла в продукции российской компании плесень. В свою очередь производитель чаев «Канди» и «Гита» называл подобную меру белорусской стороны чрезмерной.