Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:52, 19 апреля 2024Экономика

Белоруссия сняла запрет на ввоз чая и кофе российской компании

Белоруссия разрешила ввоз чая и кофе российской компании «Орими»

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Белоруссия сняла запрет на ввоз чая и кофе российской компании «Орими». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики, передает ТАСС.

Решение принято после того, как российская компания представила доказательства проведенных корректирующих мероприятий, а также «стабильности процессов производства, хранения, транспортировки продукции», наличия «системы контроля безопасности и качества, включая результаты лабораторных исследований продукции».

Запрет был введен 1 апреля, белорусская сторона заявляла, что нашла в продукции российской компании плесень. В свою очередь производитель чаев «Канди» и «Гита» называл подобную меру белорусской стороны чрезмерной.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Финляндии отказался общаться с русскоязычными жителями. В этот день к границе с РФ прилетела глава Еврокомиссии

      Захарова указала на превращение Эстонии в тоталитарный режим

      Следователям могут разрешить приостанавливать денежные переводы

      Раскрыт прогноз по темпу роста российской экономики

      Средства ПВО сбили три беспилотника над российским регионом

      Белоруссия сняла запрет на ввоз чая и кофе российской компании

      Венгрия призвала оттеснить от власти руководство Евросоюза

      Адвокат заявил о пропаже ключевого документа из дела Стрелкова

      Военкор «Известий» погиб в зоне СВО

      В одном из районов Киева начали составлять подомовые списки военнообязанных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше