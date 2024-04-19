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17:48, 19 апреля 2024Ценности

Билборд с рекламой косметики Кайли Дженнер подвергся вандализму

Билборд с рекламой духов бренда Кайли Дженнер подвергся вандализму

Кадр: The U.S. Sun

Билборд с рекламой косметики американской телезвезды Кайли Дженнер подвергся вандализму. Об этом пишет The Sun.

Известно, что в марте 26-летняя предпринимательница представила коллекцию духов собственного бренда Kylie Cosmetics. В честь запуска Дженнер разместила плакат на рекламном щите на углу бульвара Ла-Сьенега и Санта-Моника в Западном Голливуде, Калифорния. На нем запечатлена сама знаменитость, держащая в руке флакон с ароматом.

Однако, как отмечают журналисты, спустя время билборд был изрисован граффити. На размещенных снимках видно, что нижняя часть лица и руки бизнесвумен перекрытыми абстрактными узорами и надписями.

В марте пользователи сети оценили новую коллекцию одежды бренда Кайли Дженнер под названием Khy словами «создана без уважения к людям».

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      Мария Винар
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