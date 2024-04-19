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19:53, 19 апреля 2024Наука и техника

Кожу для роботов напечатают на 3D-принтере

IEEE Transactions on Robotics: дешевую кожу для роботов создадут на 3D-принтере

Фото: Sergio Perez / Reuters

Ученые Университета Иллинойса (США) рассказали о создании эффективной и недорогой искусственной кожи. Изобретение описано в научном журнале IEEE Transactions on Robotics.

Авторы исследования подчеркнули, что производство искусственной кожи для роботов, с помощью которой они могли бы осязать предметы, стоит очень дорого. В качестве дешевой альтернативы ученые предложили печатать ее на 3D-принтерах.

Специалисты отметили, что обычная мягкая кожа имеет большое количество датчиков. Также при условии использования роботов в медицине их манипуляторы и все датчики придется очень часто дезинфицировать. Инженеры рассказали, что создали на 3D-принтере дешевую кожу с минимальным количеством датчиков.

В материале говорится, что искусственные подушечки пальцев напоминают сдутый шарик. В случае, когда манипулятор касается предмета, подушечка сдавливается, а давление фиксирует простой датчик. Затем робот получает команду остановиться.

«3D-печать — это очень масштабируемый процесс, поэтому взаимозаменяемые детали можно изготовить недорого и их можно легко устанавливать и снимать», — подытожили американские ученые. По словам авторов, с помощью их изобретения роботы смогут активнее взаимодействовать с окружающим миром.

В январе 2023 года международная группа ученых создала искусственную кожу, которая способна определять объекты, не вступая с ними в контакт. Она состоит из двух внешних слоев проводящей ткани, покрытой никелем.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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