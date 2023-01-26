Искусственную кожу научили определять объекты без контакта с ними

Small: искусственная кожа способна определять материалы без контакта с ними

Международная группа ученых создала искусственную кожу, которая способна определять объекты, не вступая с ними в контакт. Исследование было опубликовано в журнале Small.

По словам Ифаня Вана из Наньянского технологического университета (Сингапур), человеку важно прикоснуться к материалу, чтобы иметь о нем определенное представление. Ученым научили создавать искусственную кожу, которая может определять объекты без контакта с ними.

Разработанный специалистами материал состоит из двух внешних слоев проводящей ткани, покрытой никелем. Между ними находится проводник для электричества — губка, пропитанная ионной жидкостью. Два слоя выступают в качестве конденсатора, который накапливает электрическую энергию. «Ионы в губке повышают производительность конденсатора, который эффективно измеряет, насколько изменяется расстояние между двумя слоями электродов», — отметили авторы исследования.

По словам специалистов, таким образом кожа может определять материалы без контакта. Чувствительность полученного устройства в 100 раз больше, чем у обычного конденсатора. В ходе испытаний ученым удалось точно определить материал объектов, созданных из пластика, металла и кожи. В исследовании говорится, что подобную искусственную кожу можно будет применять при создании роботов.

Летом 2022 года японские специалисты из Токийского университета рассказали, что обшили робота искусственной кожей, идентичной человеческой. Получившаяся кожа обладает достаточной прочностью и эластичностью для движений конечностями робота.