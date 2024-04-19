Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:53, 19 апреля 2024Наука и техника

Полковник высказался о возможностях способных долететь до Сибири дронов Украины

Полковник Матвийчук: у России есть средства против долетающего до Сибири дрона

Фото: Alina Smutko / Reuters

У России есть средства против нового украинского дрона дальностью до 3000 километров, который способен долететь до Сибири, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможностях таких беспилотников.

Силы и средства [защиты] у нас есть, они позволяют контролировать такие дроны на маршрутах движения и уничтожают в случае, если они появляются на нашем пути

Анатолий Матвийчукполковник в отставке

«Наша страна насыщена многоступенчатой системой ПВО с защитой от подобных объектов. Конечно же, он будет вскрыт и уничтожен. Я думаю, это чистейшей воды ноу-хау — вот, мы тоже что-то там придумали, мы тоже развиваемся. (...) Но как они его собираются применять, какое программное обеспечение, какие будут обеспечивающие действия? Так просто запустить такой дрон невозможно», — считает он.

Как сообщил британский журнал The Economist, Вооруженные силы Украины (ВСУ) разработали новейший беспилотник, который способен преодолевать расстояние до 3000 километров. Это позволяет ему долетать до Сибири.

По информации издания, Киев инвестировал сотни миллионов долларов в разработку дронов, которые смогут обнаруживать и поражать цели на дальних дистанциях. Сейчас такие аппараты выпускаются как минимум на шести предприятиях.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев допустил, что Запад решил ликвидировать Зеленского. Подозреваемого в покушении на него задержали в Польше

      Самый популярный фестиваль России станет еще доступнее

      Дело против режиссера Беркович и драматурга Петрийчук рассмотрит военный суд

      Опрос показал проблемы у Байдена и Трампа в ключевых для выборов штатах

      Стало известно о планах Байдена предоставить Израилю дополнительное оружие

      Напавших на бывшего соратника Навального передадут Литве

      Полковник высказался о возможностях способных долететь до Сибири дронов Украины

      Лавров заявил о намерении России продолжать боевые действия при переговорах

      Бойцы ВСУ ограбили украинца на блокпосту

      В России начали производство новых тяжелых огнеметных систем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше