Двое студентов отправились в поход и были найдены в реке без признаков жизни

Студенты из Индии пошли в поход в Шотландии и были найдены без признаков жизни

Двое студентов из Индии отправились в поход к популярной туристической достопримечательности в Шотландии и были найдены в реке без признаков жизни. Об этом пишет сайт телеканала NDTV.

26-летний Джитендранатх Карутури и 22-летний Чанхакья Болисетти пошли на прогулку в Линн оф Туммел — лесной массив, расположенный в месте слияния рек Гарри и Туммел недалеко от города Питлохри. Вечером в среду, 17 апреля, спасатели достали их тела из воды.

Как уточняет источник, Генеральное консульство Индии связалось с семьями обоих студентов, которые обучались в Университете Данди в Шотландии.

«Это трагический несчастный случай, который потряс нас всех. Наши мысли — с семьями и друзьями студентов. Мы оказываем им поддержку в это чрезвычайно трудное время», — заверил представитель учебного заведения.

Днем ранее индийского туриста нашли без признаков жизни недалеко от тайского курорта Паттайя. При нем обнаружили бело-голубой шарф, два мобильных телефона и несколько рупий.

