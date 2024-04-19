Единственный турбинный завод Украины вывезут на запад страны

Единственный турбинный завод Украины перевезут из Харькова на запад страны

Компания «Укрэнергомашины», являющаяся единственным на Украине производителем турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций, решила вывезти на запад страны мощности находящегося в Харькове завода. Со ссылкой на решение набсовета сообщает ТАСС.

Филиалы производства одноименного АО, состоящего из предприятий «Турбоатом» и «Электротяжмаш», решили создать во Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях. В настоящее время численность его работников составляет около трех тысяч человек, более 75 процентов компании принадлежит государству.

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности защищать промышленность с помощью американских систем ПВО Patriot. По его словам, пять-семь из них «защитят индустриальные платформы на Украине». По словам президента страны, следует провести проверку всего сектора энергетики — «того, что защищено, и того, что было, к сожалению, защищено недостаточно».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре в ответ на попытки атаковать российские объекты нефтегазовой отрасли и энергетики.