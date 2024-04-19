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19:52, 19 апреля 2024Спорт

Экс-клуб Слуцкого ушел в минус из-за 18 очков штрафа

Экс-клуб Слуцкого «Витесс» оштрафовали на 18 очков за лицензионное нарушение

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Независимый лицензионный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) оштрафовал клуб «Витесс» на 18 очков. Об этом сообщается на сайте чемпионата Нидерландов (Эредивизи).

Отмечается, что клуб многократно не выполнял требования лицензионных правил. В активе «Витесса» было 17 очков — из-за штрафа он ушел в минус. Теперь у команды минус одно очко. В «Витессе» назвали принятое решение черным днем для клуба.

«Витесс» не будет оспаривать решение. Уточняется, что взамен клуб получит шанс сохранить лицензию.

С марта 2018 года по ноябрь 2019 года командой руководил экс-тренер российской сборной Леонид Слуцкий. «Витесс» завоевывал Кубок Нидерландов в сезоне-2016/2017.

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      Андрей Стрельцов
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