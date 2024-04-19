ЕС отреагировал на удар Израиля по Ирану

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала Иран и Израиль воздержаться от боевых действий

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отреагировала на удар Израиля по Ирану, призвав обе стороны воздержаться от дальнейших боевых действий. Об этом сообщает Reuters.

«Абсолютно необходимо, чтобы регион оставался стабильным и чтобы все стороны воздерживались от дальнейших действий», — заявила политик, призвав «сделать все возможное», чтобы предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

14 апреля глава ЕК объявила, что Европейский союз введет новые санкции против Ирана в связи с его ударом по Израилю.