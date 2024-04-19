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04:30, 19 апреля 2024Наука и техника

ИИ-экзоскелет позволил развить суперскорость

BGR: ИИ-экзоскелет позволит человеку разгоняться до скорости 27 километров в час

Кадр: Dnsys

Энтузиасты из Нью-Йорка (США) создали экзоскелет, увеличивающий скорость передвижения людей. На проект обратило внимание издание BGR.

Специалисты спроектировали экзоскелет, который позволяет человеку развивать высокую скорость, прикладывая минимум усилий. Устройство под названием Dnsys X1 отличается от подобных тем, что все связанные с ходьбой и бегом расчеты и прикладываемое усилие в реальном времени рассчитывает искусственный интеллект (ИИ).

Девайс позволяет человеку разгоняться до скорости 27 километров в час, выдавая в моменте мощность 900 ватт. По словам специалистов, носитель экзоскелета может бежать с «суперскоростью» на одном заряде до 30 километров.

Dnsys X1 может зарядиться на 20 процентов за 8 минут. Также системы рекуперации кинетической энергии могут заряжать устройство при ходьбе, когда оно выключено. Вес экзоскелета составляет 1,6 килограмма, носитель может взять еще 38 килограмм груза.

По словам энтузиастов, устройство пригодится для туристов и экстремалов. В настоящий момент создатели Dnsys X1 собирают деньги на его производство на Kickstarter. Минимальная стоимость экзоскелета для бега составляет 499 долларов, или около 47 тысяч рублей.

В ноябре 2022 года в предприятии «Армоком» пообещали создать костюм «железного человека» из композитной брони. Для поддержки костюма потребуется экзоскелет.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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