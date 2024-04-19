В России обвинили страны G7 в агрессивных намерениях

Сенатор Карасин обвинил страны G7 в агрессивных намерениях против России

Планы стран G7 усилить контроль над соблюдением потолка цен на российскую нефть и другие действия свидетельствуют об агрессивных намерениях Запада, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Григорий Карасин. Он также добавил, что Россия сможет справиться со всеми вызовами.

«Ничего нового здесь нет, мы давно знаем об агрессивных намерениях Запада, а семерка является олицетворением Вашингтона, олицетворением НАТО, потому что ключевые страны входят и туда. Ничего нового для российского общества они не открыли. Мы понимаем агрессивные намерения, рассчитанные на то, чтобы подорвать российскую экономику. Причем, не только в энергетической сфере, но и в социальной, культурной, спортивной — во всех возможных сферах», — сказал Карасин.

Политик также выразил уверенность в том, что Россия сможет противостоять агрессивным намерениям Запада.

«Мы все выдержим, а потом будем вспоминать об этих нелепых решениях как о чем-то черном. Но сейчас остается только внимательно следить за происходящим и думать, как справиться», — заключил сенатор.

Ранее сообщалось, что группа G7 намерена усилить контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть, а также собирается подрывать развитие всех будущих энергетических проектов в России в рамках противостояния ее действиям на Украине.