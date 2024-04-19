Глава Еврокомиссии пожаловалась на отток денег ЕС в США

Глава ЕК фон дер Ляйен пожаловалась на отток 300 млрд евро ЕС в США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) ежегодно несет финансовые потери из-за оттока капитала в США. Ее слова опубликованы на сайте ЕК.

Фон дер Ляйен пожаловалась, что Евросоюз 300 миллиардов евро европейских накоплений. Каждый год они выводятся за рубеж, в основном — в США. «Это те деньги, в которых нуждаются наши компании, и это подрывает нашу конкурентоспособность», — отметила она.

Глава ЕК также призвала завершить формирование «Союза рынков капитала ЕС», который позволит унифицировать финансовые и банковские нормы на территории Евросоюза. Таким образом Еврокомиссия облегчит кредитование и предоставит компаниям единые правила банкротства.