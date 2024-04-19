ХАМАС назвало действия Израиля агрессией и эскалацией

Представитель ХАМАС Абу Зухри: Израиль совершил агрессию против Ирана

Действия Израиля в отношении Ирана являются актом агрессии и эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил высокопоставленный представитель палестинского радикального движения ХАМАС Сами Абу Зухри, передает Reuters.

«Агрессия Израиля в отношении Ирана является эскалацией против региона», — приводит издание слова Абу Зухри.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по объекту в Иране в ответ на атаку, произошедшую в ночь на 14 апреля. Предполагалось, что возможной целью могла быть армейская радиолокационная станция. Как сообщало агентство Bloomberg, Израиль заранее уведомил США о планах нанести ответный удар по Ирану, однако Вашингтон не поддержал идею Тель-Авива.