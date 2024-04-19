Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 21 апреля 2024Наука и техника

iPhone 13 подешевел в России на четверть

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 13 подешевел на российском рынке до 60 тысяч рублей

Фото: Unsplash

Представленный в 2021 году iPhone 13 подешевел в России. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что аппарат стал доступен для покупки на российском рынке менее чем за 60 тысяч рублей. На старте продаж девайс оценивали в 80 тысяч рублей. Таким образом, устройство Apple подешевело примерно на четверть.

«Смартфон iPhone 13 долгие годы оставался любимчиком россиян. В 2023 году он попал в топ-10 продаваемых смартфонов в России», — отреагировали авторы издания на новость.

Телефон имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор Apple A15 Bionic с поддержкой 5G, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, батарею емкостью 3240 миллиампер-часов. Также iPhone 13 оснащен стереодинамиками, NFC, биометрическим сенсором Face ID, защитой от влаги и пыли по стандарту IP68.

Ранее выяснилось, что представленный в 2022 году iPhone 14 подешевел в России на 20 процентов. Если на старте продаж смартфон оценивали в 85 тысяч рублей, то спустя два года он подешевел до 67 тысяч рублей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве арестовали троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов армии. Как воруют у военных на Украине?

      На Западе усомнились в целесообразности новой помощи США Украине

      Фитнес-тренер рассказала об опасности отказа от суставной разминки

      В Госдуме высказались об идее разовой выплаты семьям выпускников

      В Минюсте Украины предложили отправить заключенных рыть окопы

      Родственники подозреваемого в убийстве из-за парковки извинились

      На Западе рассказали о последствиях нового наступления России для Украины

      Появились подробности о поджегшем себя в Нью-Йорке мужчины

      Землетрясение произошло у берегов Тайваня

      Канада и Польша обсудили дальнейшую помощь Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше