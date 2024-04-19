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11:12, 19 апреля 2024Мир

Иран пригрозил Израилю ответом на любую атаку по ядерным объектам

Командующий КСИР Хахталаб: Иран ответит Израилю на атаку по его ядерным объектам

Фото: IRGC / WANA / Reuters

Иран ответит Израилю на любую атаку по его ядерным объектам. Израильский стороне пригрозил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отвечающий за защиту и безопасность ядерных центров страны Ахмад Хахталаб в эфире телеканала Press TV.

«Исламская Республика и Вооруженные силы несут ответственность за ответные действия с применением современного оружия, если сионистский режим предпримет какие-либо действия, угрожающие ядерным объектам страны», — сказал он.

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      Семен Александров
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