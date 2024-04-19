Иран пригрозил Израилю ответом на любую атаку по ядерным объектам

Командующий КСИР Хахталаб: Иран ответит Израилю на атаку по его ядерным объектам

Иран ответит Израилю на любую атаку по его ядерным объектам. Израильский стороне пригрозил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отвечающий за защиту и безопасность ядерных центров страны Ахмад Хахталаб в эфире телеканала Press TV.

«Исламская Республика и Вооруженные силы несут ответственность за ответные действия с применением современного оружия, если сионистский режим предпримет какие-либо действия, угрожающие ядерным объектам страны», — сказал он.