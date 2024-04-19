Израиль ударил по объектам ПВО Сирии

Минобороны Сирии: Израиль нанес удар по объектам ПВО на юге страны

Израиль ударил по объектам сил противовоздушной обороны (ПВО) на юге Сирии, в результате нападения нанесен материальный ущерб. Об этом заявили в сирийском Минобороны, сообщает агентство SANA.

«Сегодня примерно в 02:55 израильский противник начал агрессию с применением ракет со стороны северной оккупированной Палестины, нацеленную на наши объекты ПВО в южной части страны. Агрессия повлекла материальный ущерб», — заявили в ведомстве.

Ранее Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране в ответ на атаку, произошедшую в ночь на 14 апреля. По данным агентства Fars, в Исфахане в центре Ирана были слышны три взрыва, могли сработать силы ПВО на пролет беспилотных летательных аппаратов.