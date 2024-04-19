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06:18, 19 апреля 2024Мир

Китайский дипломат отверг возможность повторения холодной войны

Дипломат КНР Цюань призвал США и Китай отвергнуть повторение холодной войны

Фото: Florence Lo / Reuters

США и Китай должны отвергнуть любую возможность повторения холодной войны. Об этом заявил министр при посольстве КНР в Вашингтоне Цзин Цюань, сообщает РИА Новости.

По его словам, Пекин категорически исключает мнение о том, что он находится в конфликте с Соединенными Штатами.

«Мы должны решительно и твердо отвергнуть идею новой холодной войны», — заявил дипломат.

Цюань добавил, что в Китае числится порядка 1,4 миллиарда человек, то есть это примерно пятая часть всего населения мира, в то время как в Америке проживают около 340 миллионов граждан. Он отметил, что в общей сложности население двух стран составляет почти четверть населения всей планеты, поэтому в случае конфронтации могут погибнуть большое количество людей.

Политик резюмировал, что Пекину и Вашингтону следует сохранять открытыми каналы коммуникаций для того, чтобы принести больше пользы народам обеих стран.

Ранее Китай призвал США отменить повышенные пошлины на сталь и алюминий из КНР. Китайское министерство подчеркнуло, что американское давление на другие государства для ограничения поставок китайской продукции приведет к снижению безопасности и стабильности мировых цепочек торговли.

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      Марина Совина
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