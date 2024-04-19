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21:01, 19 апреля 2024Спорт

«Краснодар» обыграл «Факел» в матче РПЛ

«Краснодар» со счетом 2:0 обыграл «Факел» в матче 25-го тура РПЛ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» обыграл «Факел» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами отметились Виктор Са и Джон Кордоба на 60-й и 86-й минутах соответственно.

«Краснодар» с 46 очками идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Воронежский клуб имеет в активе 26 очков и располагается на 11-й строчке.

В следующем матче, который пройдет 24 апреля, «Краснодар» дома сыграет против калининградской «Балтики». Днем позже «Факел» примет самарские «Крылья Советов».

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      Дарья Коршунова
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