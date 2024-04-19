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15:58, 19 апреля 2024Экономика

Квартира россиян сгорела из-за холодильника

В Красноярске квартира выгорела из-за неисправного шнура холодильника

Кадр: Telegram-канал МЧС Красноярского края

В Красноярске квартира одной из многоэтажек сгорела из-за неисправного шнура холодильника. Пострадали двое арендаторов жилья, сообщают в Telegram-канале управления МЧС по российскому региону.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Шевченко. По данным ведомства, причиной возгорания стал поврежденный шнур холодильника, который заискрился от перегруза. К моменту прибытия спасателей уже было открытое пламя из окон третьего этажа, а в подъезде наблюдалось сильное задымление.

Пожар ликвидировали на площади 13 квадратных метров. В результате однокомнатная квартира полностью выгорела. Пострадали двое мужчин, которые арендовали это жилье — обоих госпитализировали с отравлением угарным газом.

Ранее дом в городе Златоусте Челябинской области сгорел из-за электросамоката, который поставили на зарядку. По словам представителя пресс-службы, транспортное средство заряжали с нарушением правил — его нельзя было оставлять на ночь на зарядке без присмотра.

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      Нина Ташевская
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