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14:37, 19 апреля 2024Бывший СССР

Лавров прокомментировал закон об иноагентах в Грузии

Глава МИД России Лавров прокомментировал закон об иноагентах в Грузии

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров прокомментировал грузинский закон об иноагентах. Его слова передает ТАСС.

По мнению Лаврова, рассматриваемый закон в Грузии значительно мягче, чем во многих других странах, например в США, Франции или Польше.

«Во многих странах Евросоюза законы со штрафами, с уголовной ответственностью (...). А грузины просто, по большому счету, у них получаешь больше 20 процентов финансирования из-за рубежа для своей организации — задекларируй», — отметил дипломат.

Ранее оппозиция Грузии заявила о взятии паузы и подготовке к акциям протеста, чтобы не допустить принятия законопроекта об иноагентах во втором чтении.

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      Валентин Карант
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