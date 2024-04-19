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12:53, 19 апреля 2024Бывший СССР

Лавров заявил о намерении России продолжать боевые действия при переговорах

Лавров: Россия не будет останавливать боевые действия в случае переговоров

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не планирует останавливать боевые действия в случае переговоров с Украиной. Его слова передает ТАСС.

«Мы сказали, мы к переговорам готовы, но, в отличие от стамбульской истории, мы не будем на период переговоров делать каких-либо пауз в боевых действиях. Процесс должен идти», — заявил Лавров.

По его словам, доверия к украинскому режиму у России больше нет.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по ситуации на Украине, однако не по формуле мира, которую предлагает президент Украины Владимир Зеленский.

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