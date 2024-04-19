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08:00, 19 апреля 2024Интернет и СМИ

Парень показал странное письмо от родственника и озадачил пользователей сети

Фото: Anne Nygård / Unsplash

Пользователь Reddit с ником BudderTheLordOfCarbs рассказал, что получил письмо со странным содержанием от родственника. Фотография послания озадачила комментаторов: они делились предположениями о том, что случилось с отправителем.

«Я получил очень странное письмо от двоюродного брата, которого, как мне кажется, я часто видел в детстве, он был классным, но теперь я беспокоюсь, что он сумасшедший», — написал парень. Он показал письмо с пентаграммой и предложениями, которые не были связаны друг с другом по смыслу. «Девочки хотят повеселиться с тобой», «В это Рождество бабушка собирается дать тебе больше денег, чем обычно», — гласили фразы из послания.

Публикация вызвала бурные обсуждения в сети. По мнению одного из пользователей, автор письма принимает наркотики. Еще один комментатор заявил, что у адресанта может быть шизофрения. «Возможно, у него сейчас какой-то приступ душевной болезни. Я бы обязательно связался с членами вашей семьи и попросил кого-нибудь посмотреть, все ли с ним в порядке. А также я бы заблокировал его номер», — посоветовал он.

Ранее другой пользователь Reddit показал странную находку, которую он сделал у своего дома. В комментариях парня предупредили, на него, возможно, хотели наложить проклятье.

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      Олег Давыдов
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