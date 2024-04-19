Назван эффективный способ избавиться от многолетних пятен на ковре

«БелНовости»: избавиться от многолетних пятен на ковре удастся с помощью уксуса

Избавиться от многолетних пятен на ковре удастся с помощью уксуса и соды. Эффективный способ удалить загрязнения назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты предложили взять большую емкость и налить в нее литр теплой воды, после чего влить туда стакан девятипроцентного уксуса и засыпать две столовые ложки пищевой соды. Они также порекомендовали добавить в этот раствор примерно четыре-пять капель эфирного масла при наличии. Тщательно перемешав содержимое емкости, часть приготовленного раствора понадобится перелить в пульверизатор либо в простую пластиковую бутылку, на которую можно будет надеть распылитель.

Следующий шаг — пропылесосить ковер, после чего распылить по поверхности подготовленным средством, причем самые загрязненные участки следует опрыскать обильнее. Через 15 минут места с пятнами потребуется протереть чистой губкой, а затем убрать лишнюю влагу с них с помощью куска ткани, а еще через несколько минут вновь пропылесосить ковер, отметили эксперты. После завершения процедуры они посоветовали проветрить помещение, чтобы убрать запахи от средств и ускорить процесс высыхания ковра.

Днем ранее домохозяек призвали положить ложку соли в унитаз, чтобы избавиться от пятен.

