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13:01, 19 апреля 2024Экономика

Назван крупнейший европейский поставщик вина в Россию

Италия стала крупнейшим в ЕС экспортером вина в Россию впервые с июля 2014 года

Фото: Matthieu Joannon / Unsplash

В январе 2024 года Италия стала крупнейшим среди стран Евросоюза поставщиком вина в Россию. Об этом со ссылкой на таможенную статистику пишет РИА Новости.

Республика вернула себе звание главного европейского экспортера этого алкогольного напитка в РФ впервые с июля 2014 года. В январе в Россию было ввезено итальянского вина на сумму 19,8 миллиона евро. В феврале этот показатель увеличился до рекордных 27,3 миллиона евро, позволив Италии сохранить первую позицию.

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В тройку лидеров по объему поставок вина пошли также Латвия и Литва с показателями 7,8 миллиона и 7,6 миллиона евро соответственно. Традиционные производители экспортировали в РФ меньшие объемы — 3,1 миллиона евро составили поставки из Испании, 2,9 миллиона евро из Германии и 1,4 миллиона — из Португалии.

Поставки итальянского вина в феврале подскочили в годовом выражении в 2,52 раза, из Португалии — в 2,47, и из Германии — в 2,3 раза. Всего за месяц Россия закупила вина у ЕС на 58 миллионов евро.

Ранее председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев предложил увеличить ввозные пошлины на вино для поддержки отечественного виноделия. По его словам, существующие объемы поставок импортного вина чрезмерны и «душат» российское производство. Ассоциация намерена действовать как профсоюз, отстаивая интересы российских виноделов, добавил Киселев.

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