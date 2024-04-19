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12:36, 19 апреля 2024Спорт

Названы лучшие упражнения для исправления осанки

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Журналисты «Правда.ru» назвали лучшие упражнения для исправления осанки. Об этом сообщается в материале издания.

Издание советует выполнять наклоны вперед, вращение грудного отдела позвоночника, а также принять позу ребенка. Для выполнения нужно сесть на четвереньки, широко развести колени, соединяя большие пальцы ног, затем сесть на пятки. После этого необходимо вытянуть руки вперед на полу, опуская грудь между коленями. Следует оставаться в этом положении от 30 секунд.

Следующим упражнением стали настенные Ангелы. Для их выполнения нужно встать спиной к стене и поднять руки, согнутые в локтях под углом 90 градусов, так, чтобы предплечья были параллельны полу, а тыльные стороны ладоней касались стены. Затем нужно поднять руки над головой, держа их близко к стене, и вернуться в исходное положение.

28 марта хирург-вертебролог, кандидат медицинских наук Денис Наумов рассказал о способе остановить искривление позвоночника. Он заявил, что важно делать упражнения на укрепление мышц спины, передней брюшной стенки и комплексно работать с телом, чтобы искривление не прогрессировало и было контролируемо.

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      Анастасия Борисова
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