Врач рассказал о способе остановить искривление позвоночника

Врач Наумов посоветовал делать ЛФК на начальных стадиях искривления позвоночника

Хирург-вертебролог, кандидат медицинских наук Денис Наумов рассказал о способе остановить искривление позвоночника. Его цитирует «Газета.Ru».

Врач объяснил, что на начальных стадиях деформация может быть незаметна. Такое состояние, по его словам, не несет угрозы для здоровья и не ухудшает качество жизни человека.

Наумов добавил, что важно делать упражнения на укрепление мышц спины, передней брюшной стенки и комплексно работать с телом, чтобы искривление не прогрессировало и было контролируемо. «Для мягкого укрепления мышц спины обычно рекомендуют лечебную физическую культуру (ЛФК) — упражнения показывает физиотерапевт и закрепляет их с пациентом. Подойдут также йога, плавание и пилатес», — посоветовал он.

Специалист рассказал, что при тяжелой степени искривления может потребоваться хирургическое вмешательство. «Все чаще мы, врачи, видим различные курсы по исправлению осанки дома, где гарантируют стопроцентный результат. Фитнес может быть эффективным только на начальных стадиях», — подчеркнул он.

Ранее врач-травматолог Эмма Бургон-Кибси посоветовала способ уменьшения боли в спине. Специалист предложила делать упражнение на удержание подколенных сухожилий. По ее словам, оно помогает укрепить мышцы спины, улучшить осанку и снизить риск развития боли.