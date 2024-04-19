Неизвестный пригрозил устроить взрыв в консульстве Ирана в Париже

Неизвестный мужчина пригрозил устроить взрыв в консульстве Ирана в Париже

Неизвестный мужчина проник в здание консульства Ирана в Париже и угрожает устроить взрыв. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

«В настоящее время в здании иранского консульства в 16-м округе Парижа находится человек, сообщил Europe 1 источник в полиции. Он носит с собой пояс со взрывчаткой и угрожает привести его в действие», — утверждается в публикации.

В целях безопасности в Париже было прервано движение одной из линий метро, а район был оцеплен.

Предположительно, мужчина скрывается в одной из комнат консульства в присутствии посла.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на удар Израиля по Ирану, призвав обе стороны воздержаться от дальнейших боевых действий.