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16:58, 19 апреля 2024Из жизни

Кладоискатели нашли на пляже кольцо с бриллиантом и вернули его владелице

В США кладоискатели помогли женщине найти утерянное кольцо с бриллиантом

Фото: Unsplash

В США незнакомцы нашли потерянное обручальное кольцо на пляже и вернули его владелице. Об этом сообщает UPI.

Женщина Дейси Мальдонадо потеряла ювелирное украшение с бриллиантом на пляже острова Галвестон, штат Техас. Она отдыхала на берегу вместе с семьей и обнаружила пропажу лишь через несколько часов. Женщина сразу обратилась за помощью к местным охотникам за сокровищами и разместила объявление в социальной сети.

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Помочь Мальдонадо вызвалась пара кладоискателей, Скотт Пирс и Клайд Лонгворт. Однако их опередили другие энтузиасты. Кладоискатели Калеб Бриньяк и его партнерша провели на пляже всего 15 минут, прежде чем обнаружили обручальное кольцо, выкапывая из песка рыболовную сеть. После этого пара заметила Пирса и Лонгворта и решила рассказать им о находке. По словам Пирса, Бриньяку и его партнерше повезло найти кольцо, так как оно находилось глубоко под землей и его не обнаружили бы металлоискатели.

Вскоре все четверо связались с Мальдонадо и вернули ей ценное украшение.

Ранее сообщалось, что жительница США после шопинга обнаружила в пакете с покупками кольцо с бриллиантом и вернула его владелице. Покупательница заверила, что этот случай стал одним из лучших моментов ее жизни.

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      Алиса Удовик
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