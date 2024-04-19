Песков отказался комментировать сообщения о подготовке покушения на Зеленского

Песков: Кремль не комментирует сообщения о подготовке покушения на Зеленского

В Кремле не комментируют сообщения о возможной подготовке покушения на Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Никак. У нас нет никаких комментариев в этой связи», — заявил официальный представитель Кремля журналистам.

В четверг, 18 апреля, в Польше задержали местного жителя, обвиняемого в подготовке покушения на Владимира Зеленского. По версии СБУ, его замыслом был сбор и передача России информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка в Польше, где якобы и должно было произойти покушение на украинского лидера во время его визита в страну.

В ноябре 2023 года Зеленский заявлял, что пережил уже «пять или шесть» покушений. Он отметил, что панику у него вызвала только первая попытка ликвидации.