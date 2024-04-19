Песков заявил об уточняющихся со временем нюансах проведения СВО

Песков заявил, что со временем нюансы проведения спецоперации уточняются

Нюансы проведения специальной военной операции (СВО) уточняются со временем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Поскольку коллективный Запад, который де-факто является стороной в этом конфликте, постоянно расширяет свои модальности участия (...), конечно же, это не может не сказываться на разных нюансах проведения СВО», — сказал он.

При этом, по словам представителя Кремля, цели проведения спецоперации до сих пор остаются прежними. Также он отметил, что вопросы стратегии и тактики являются прерогативой Минобороны России.

Накануне Песков отметил, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции далеко не благоприятная для Украины. Он также прокомментировал проект пакета американской помощи Украине. Поддержка со стороны Запада провоцирует Киев продолжать боевые действия «до последнего украинца», отметил пресс-секретарь президента.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.