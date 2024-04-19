Подозреваемого в сотрудничестве с Россией расстреляли в Херсонской области

Подпольщик Град: ВСУ расстреляли подозреваемого в сотрудничестве с Россией

Командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град заявил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли мужчину в подконтрольном им части Херсонской области. Слова Града приводит РИА Новости.

Военный уточнил, что украинские военные расстреляли мужчину в селе Кизомыс, заподозрив его в сотрудничестве с Россией.

«Другого мужчину в одном из сел на правом берегу обвинили в госизмене, ему грозит до 12 лет за то, что в 2022 году он продавал уголь, а также рубил дрова и все это передавал военным РФ или местным чиновникам», — рассказал подпольщик.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил 25-летнего украинского военного Дениса Рашпле к 22 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти, покушении на такое убийство, а также в жестоком обращении с гражданским населением.