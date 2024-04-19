Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:01, 19 апреля 2024Бывший СССР

Подозреваемого в сотрудничестве с Россией расстреляли в Херсонской области

Подпольщик Град: ВСУ расстреляли подозреваемого в сотрудничестве с Россией

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град заявил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли мужчину в подконтрольном им части Херсонской области. Слова Града приводит РИА Новости.

Военный уточнил, что украинские военные расстреляли мужчину в селе Кизомыс, заподозрив его в сотрудничестве с Россией.

«Другого мужчину в одном из сел на правом берегу обвинили в госизмене, ему грозит до 12 лет за то, что в 2022 году он продавал уголь, а также рубил дрова и все это передавал военным РФ или местным чиновникам», — рассказал подпольщик.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил 25-летнего украинского военного Дениса Рашпле к 22 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти, покушении на такое убийство, а также в жестоком обращении с гражданским населением.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Дагестана отреагировал на инцидент с задержанием руководителя МЧС Чечни. Что он ответил Кадырову?

      Формулу мира Зеленского назвали дорогой в пропасть

      Бельгия возобновила ввоз алмазов из России после трехмесячного перерыва

      ПВО уничтожила воздушную цель над Черным морем вдали от Севастополя

      В США оценили российскую «Ладу»

      Назван способ сэкономить на авиабилетах

      На Запорожской АЭС предупредили об угрозе ядерной безопасности

      Китайский дипломат отверг возможность повторения холодной войны

      Подозреваемого в сотрудничестве с Россией расстреляли в Херсонской области

      Мужчина оригинально отомстил бывшему начальнику за унижения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше