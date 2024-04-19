Популярное утверждение о влиянии секса на организм оказалось мифом

Занятия сексом не оказывают значительного влияния на физическую форму и не истощают энергию, считает исследователь секса и отношений Джастин Лемиллер. Его мнение приводит Men's Health.

По словам Лемиллера, идея о влиянии половой активности на физическую форму стала популярной благодаря спортсменам, которые накануне важных соревнований воздерживались от интимной близости, надеясь таким образом сохранить силы. Однако эксперт опроверг это утверждение. «Нет никаких научных доказательств того, что отказ от секса, мастурбации или оргазма перед соревнованием дает какое-либо конкурентное преимущество», — сказал Лемиллер.

Он добавил, что секс практически не отражается на работе организма: он не влияет на то, как организм расходует калории. Лемиллер уточнил, что в среднем во время интимной близости мужчины тратят 4,2 калории в минуту, а женщины — 3,1. Этого количества, по словам специалиста, недостаточно, чтобы появились какие-либо серьезные последствия.

Также Лемиллер отметил, что нет доказательств того, что половой акт может снизить концентрацию внимания. Наоборот, по словам эксперта, есть научные данные, подтверждающие, что после секса улучшается память и когнитивные способности.

Ранее психолог-сексоло Светлана Фаст рассказала женщинам о пользе регулярных оргазмов. По ее словам, в момент оргазма активизируются разные зоны мозга и тела, вызывая целый ряд реакций, которые благоприятно влияют на физиологию и эмоции.