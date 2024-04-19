Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:07, 19 апреля 2024Россия

Появились подробности кражи гуманитарной помощи у вдовы Моторолы

Соратница вдовы Моторолы Величкина: вор гумпомощи готовился к краже

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Житель Ростова-на-Дону, предположительно, укравший гуманитарную помощь у вдовы командира подразделения донецких ополченцев «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы) Елены, знал, на что идет, и готовился к краже. Подробности рассказала порталу 161.RU соратница Павловой, волонтер фонда «Добро в дом» Юлия Величкина.

Как сообщила общественница, мужчина, который взял несколько коробок и пакетов из собранной гумпомощи, появился у дома, где разгружали товары, 15 апреля — предполагаемый вор расклеивал объявления по подъездам.

«Он знал, за чем он идет. Мало того, что он 16-го числа забрал сначала одну большую пачку порошка, 17-го он вернулся и забрал еще одну пачку, конфеты, печенье, чай и многое другое», — рассказала Величкина.

О краже гуманитарной помощи стало известно 17 апреля. По данным 161.RU, подозреваемого в совершении кражи уже нашли и допросили. Дело контролирует столичная прокуратура.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ не смогли уничтожить российский «Солнцепек», оставленный на ночь в поле. Им помешал «Волнорез»

      Некоторых россиян предупредили об опасности сырых овощей

      Стало известно о ДТП с избежавшим наказания за взятки главным десантником Урала

      Бывшая «Мисс Вселенная» ответила на слухи о пластике

      Появились подробности объединения двух российских партий

      Самый популярный фестиваль России станет еще доступнее

      ФСБ задержала подростков за попытку поджечь вертолет на российском аэродроме

      Путин предложил Совбезу обсудить вопросы госрезерва и борьбы с наркоугрозой

      ИИ-робота научили ремонтировать себе подобных

      Пассажир самолета потерял сознание во время рейса с беременной женой и не выжил

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше