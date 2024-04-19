Появились подробности кражи гуманитарной помощи у вдовы Моторолы

Соратница вдовы Моторолы Величкина: вор гумпомощи готовился к краже

Житель Ростова-на-Дону, предположительно, укравший гуманитарную помощь у вдовы командира подразделения донецких ополченцев «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы) Елены, знал, на что идет, и готовился к краже. Подробности рассказала порталу 161.RU соратница Павловой, волонтер фонда «Добро в дом» Юлия Величкина.

Как сообщила общественница, мужчина, который взял несколько коробок и пакетов из собранной гумпомощи, появился у дома, где разгружали товары, 15 апреля — предполагаемый вор расклеивал объявления по подъездам.

«Он знал, за чем он идет. Мало того, что он 16-го числа забрал сначала одну большую пачку порошка, 17-го он вернулся и забрал еще одну пачку, конфеты, печенье, чай и многое другое», — рассказала Величкина.

О краже гуманитарной помощи стало известно 17 апреля. По данным 161.RU, подозреваемого в совершении кражи уже нашли и допросили. Дело контролирует столичная прокуратура.