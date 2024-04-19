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10:35, 19 апреля 2024Забота о себе

Раскрыт способ работать в огороде с пользой для фигуры

Физиотерапевт Шеридан посоветовал копать грядки, чтобы сжечь максимум калорий

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Работа в саду и огороде может помочь сжечь калории и нарастить мышцы, считает физиотерапевт Киран Шеридан. Способ копать грядки с максимальной пользой для фигуры он раскрыл в беседе с Daily Mirror.

Шеридан утверждает, что садоводство дает хорошую аэробную нагрузку на мышцы рук, ног, ягодиц, спины и пресса. По его словам, за 45 минут работы в огороде можно сжечь примерно 300 калорий. Еще больше энергии уйдет, если копать или носить мешки с удобрениями, говорит эксперт.

Для того, чтобы получить максимальный результат, Шеридан посоветовал сделать разминку прежде, чем начинать работать в огороде. Он отметил, что активность в течение дня должна быть разнообразной, не нужно целый день заниматься только посадкой или поливом. По словам эксперта, лучше всего чередовать разные виды деятельности например, вскопать грядки, полить растения, собрать мусор на участке и выполоть сорняки.

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После завершения работы Шеридан рекомендовал растянуть мышцы. По его словам, растяжка помогает уменьшить боль и напряжение в мышцах после тяжелой работы.

Ранее исследователь и создатель сериала «Доживи до ста» Дэн Бюттнер заявил, что работа в огороде является одним из ключевых факторов долголетия. По его словам, практически все долгожители, с которыми он общался, с молодости и до глубокой старости занимались садоводством.

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      Екатерина Улитина
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