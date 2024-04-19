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15:01, 19 апреля 2024Россия

Раскрыты планы уволившегося из-за видео сына с Бали российского чиновника

Бывший вице-премьер Пермского края Демкин после увольнения займется бизнесом
Алексей Дёмкин

Алексей Дёмкин. Фото: Анна Майорова / ТАСС

После увольнения из правительства Пермского края бывший вице-премьер Алексей Демкин, сын которого записал скандальное видео с Бали, вернется к работе на принадлежащем его семье гипсовом заводе «ПСЗП». Ранее, до назначения мэром региональной столицы, он занимал на нем должность гендиректора. Свои планы Демкин раскрыл в беседе с Ura.ru.

В данный момент предприятием руководит брат Демкина. По словам чиновника, на заводе у него остались незаконченные проекты. «Буду ими заниматься. Необходимо, например, произвести автоматизацию производственных процессов», — рассказал он.

Ранее Демкин заявил, что осознал ответственность за сына и посчитал правильным написать заявление об увольнении из правительства Пермского края по собственному желанию.

11 апреля по сети распространилось видео сына Демкина Ильи, который с марта 2022 года живет на Бали. На снятых мужчиной кадрах видно, как он сидит в кафе и, обращаясь к подписчикам, рассказывает, что его часто спрашивают о возвращении в Пермь. После этого россиянин показывает вид на тропическую природу и спрашивает: «На хрена мне Пермь?».

Ранее резонанс вызвала информация о сыне главы затопленного из-за паводков Орска Василия Козупицы Николае, который с октября 2022 года живет в Саудовской Аравии и владеет квартирой в Дубае стоимостью более 30 миллионов рублей. Чтобы прояснить ситуацию, мэр записал видео, в котором заявил, что его дети всего добиваются сами, а Николай покинул страну по приглашению о работе, до этого около десяти лет отработав на Сахалине.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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