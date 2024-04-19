Рогов: новые системы Patriot на Украине ждет утилизация

Новые системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украине ждет утилизация, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, государства НАТО хотят избавиться от комплексов с «маниакальной одержимостью». «Системы Patriot ждет на Украине только одно — утилизация», — предрек Рогов.

Как указал политик, особенно преуспели в утилизации своего оружия на Украине канцлер ФРГ Олаф Щольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее Шольц заявил, что партнеры по НАТО предоставят Украине еще шесть систем ПВО Patriot. По словам немецкого канцлера, у стран-членов Североатлантического альянса есть возможность предоставить дополнительные ПВО Киеву.