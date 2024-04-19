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05:48, 19 апреля 2024Бывший СССР

Новым системам Patriot на Украине предрекли утилизацию

Рогов: новые системы Patriot на Украине ждет утилизация
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Philipp Schulze / Global Look Press

Новые системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украине ждет утилизация, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, государства НАТО хотят избавиться от комплексов с «маниакальной одержимостью». «Системы Patriot ждет на Украине только одно — утилизация», — предрек Рогов.

Как указал политик, особенно преуспели в утилизации своего оружия на Украине канцлер ФРГ Олаф Щольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее Шольц заявил, что партнеры по НАТО предоставят Украине еще шесть систем ПВО Patriot. По словам немецкого канцлера, у стран-членов Североатлантического альянса есть возможность предоставить дополнительные ПВО Киеву.

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