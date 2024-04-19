Росгвардейцы обнаружили два схрона ВСУ в Запорожской области
Росгвардейцы обнаружили два схрона с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами в Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.
По данным ведомства, сотрудники во время разведки среди груды коробок в заброшенном доме нашли чемодан с 2,4 килограмма тротила, гранатами, патронами и подствольным гранатометом. Из другой локации при взаимодействии с контрразведкой и полицией они изъяли гранатомет, автомат Калашникова, более 800 патронов к нему и атрибутику Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Отмечается, что взрывоопасные предметы из тайников передали саперам для уничтожения.
Ранее в Луганской народной республике сотрудники Росгвардии обнаружили более 4,5 тысячи боеприпасов, в том числе французского производства, принадлежащих ВСУ.