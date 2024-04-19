Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:22, 19 апреля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, в пятницу, 19 апреля, и субботу, 20 апреля, в Краснодарском крае и на Черноморском побережье (исключая муниципальное образование города Сочи) ожидается высокая пожароопасность четвертого класса. В связи с этим спасатели призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности.

Материалы по теме:
Дали жару. США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
Дали жару.США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
13 августа 2022
Праведный огонь. Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Праведный огонь.Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
8 августа 2021

«Избегайте воздействия повышенной температуры, — заявили сотрудники МЧС. — Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться».

Ранее российская туристка попыталась открыть дверь самолета в небе и угодила в полицию. Инцидент случился на борту летевшего из Сочи самолета с 26-летней жительницей Санкт-Петербурга.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев допустил, что Запад решил ликвидировать Зеленского. Подозреваемого в покушении на него задержали в Польше

      Самый популярный фестиваль России станет еще доступнее

      Дело против режиссера Беркович и драматурга Петрийчук рассмотрит военный суд

      Опрос показал проблемы у Байдена и Трампа в ключевых для выборов штатах

      Стало известно о планах Байдена предоставить Израилю дополнительное оружие

      Напавших на бывшего соратника Навального передадут Литве

      Полковник высказался о возможностях способных долететь до Сибири дронов Украины

      Лавров заявил о намерении России продолжать боевые действия при переговорах

      Бойцы ВСУ ограбили украинца на блокпосту

      В России начали производство новых тяжелых огнеметных систем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше