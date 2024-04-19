Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, в пятницу, 19 апреля, и субботу, 20 апреля, в Краснодарском крае и на Черноморском побережье (исключая муниципальное образование города Сочи) ожидается высокая пожароопасность четвертого класса. В связи с этим спасатели призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности.

«Избегайте воздействия повышенной температуры, — заявили сотрудники МЧС. — Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться».

Ранее российская туристка попыталась открыть дверь самолета в небе и угодила в полицию. Инцидент случился на борту летевшего из Сочи самолета с 26-летней жительницей Санкт-Петербурга.