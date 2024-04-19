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16:10, 19 апреля 2024Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость летних туров в популярную курортную страну Европы

АТОР: летние туры в Хорватию из России стоят от 236 тысяч рублей

Фото: Spencer Davis / Unsplash

Летние туры из России в Хорватию стоят от 236 тысяч рублей на семь ночей. Такие данные раскрывает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что в такую сумму обойдется путевка с перелетом из Москвы в популярную курортную страну Европы. Также в стоимость войдет проживание в четырехзвездочной гостинице с завтраками. Аналогичный тур, но с пятизвездочным отелем будет стоить от 295 тысяч рублей. Цены указаны на первую половину июня.

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«В первой половине июля аналогичный пакетный тур в отель пять звезд обойдется от 284 тысяч рублей на двоих, в отель четыре звезды — от 271 тысячи рублей на двоих», — уточнили эксперты.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года летний отдых подорожал для россиян на 15-20 процентов как внутри страны, так и за границей. При этом эксперты не исключают, что до конца сезона цены могут вырасти еще сильнее.

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      Марк Успенский
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