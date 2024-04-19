Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:46, 19 апреля 2024Россия

Россияне высказались о доверии Путину

ФОМ: 82 процента россиян доверяют Путину

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президенту России Владимиру Путину доверяют 82 процента граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Отрицательно на вопрос о доверии главе государства ответили 10 процентов опрошенных, 8 процентов затруднились ответить. Кроме того, 83 процента респондентов положительно оценили работу Путина на посту президента. Отрицательно по этому поводу высказались 7 процентов, 10 процентов россиян не смогли определиться с ответом.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 12 по 14 апреля 2024 года в 104 населенных пунктах 53 субъектов страны. На вопросы ответили 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Неделей ранее опрос ФОМ также показал, что Путину доверяют 82 процента жителей страны. При этом положительно работу президента оценивали 82 процента опрошенных.

В январе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что уровень доверия россиян к Путину стабильно остается высоким на протяжении многих лет. По его словам, это говорит об одобрении гражданами страны действий президента, а также о том, что люди видят результаты его работы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири. Что о нем известно и чего опасаются США?

      К российской журналистке пришли с обысками в Петербурге

      WADA осталось без взносов от России за 2023 год

      Женщина оказалась в заложниках и предупредила начальника о неявке на работу

      Выявлена особенность поведения россиян в соцсетях

      Стало известно о поражении критической инфраструктуры в Одесской области

      Стала известна реакция Ирана на ракетную атаку

      Россия кратно нарастила выпуск «Солнцепеков»

      Раскрыт гонорар вдовы Михаила Круга после успеха сына

      Удар по Ирану нанесли с целью позволить Тегерану его отразить

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше