Россияне высказались о доверии Путину

ФОМ: 82 процента россиян доверяют Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяют 82 процента граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Отрицательно на вопрос о доверии главе государства ответили 10 процентов опрошенных, 8 процентов затруднились ответить. Кроме того, 83 процента респондентов положительно оценили работу Путина на посту президента. Отрицательно по этому поводу высказались 7 процентов, 10 процентов россиян не смогли определиться с ответом.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 12 по 14 апреля 2024 года в 104 населенных пунктах 53 субъектов страны. На вопросы ответили 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Неделей ранее опрос ФОМ также показал, что Путину доверяют 82 процента жителей страны. При этом положительно работу президента оценивали 82 процента опрошенных.

В январе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что уровень доверия россиян к Путину стабильно остается высоким на протяжении многих лет. По его словам, это говорит об одобрении гражданами страны действий президента, а также о том, что люди видят результаты его работы.