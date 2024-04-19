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10:05, 19 апреля 2024Силовые структуры

Россиянину вынесли приговор за истязание маленьких сыновей сожительницы

На Камчатке осудили мужчину, избивавшего и лишавшего еды сыновей сожительницы

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Камчатском крае суд приговорил к четырем годам лишения свободы 44-летнего местного жителя, истязавшего десятилетнего и девятилетнего сыновей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пунктам «а,г» части 2 статьи 117 («Истязание») Уголовного кодекса (УК) РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, с июня по ноябрь 2023 года мужчина регулярно избивал, лишал еды и возможности спать в кровати детей подруги. Он считал это мерами образовательного и воспитательного характера. Бабушка детей узнала обо всем и обратилась в полицию. Мальчиков изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение.

Отмечается, что против 29-летней матери возбуждено дело по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Суд вскоре рассмотрит его.

Ранее стало известно, что суд в Карелии приговорил к 17 и 4 годам лишения свободы двух работниц детского сада за жесткое обращение с детьми.

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      Екатерина Кашурникова
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