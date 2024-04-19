Россиянка едва не лишилась жизни из-за популярного средства контрацепции

Россиянка оказалась на операционном столе из-за того, что забыла вовремя удалить внутриматочную спираль. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Московской области.

55-летняя жительница Подмосковья поступила в Люберецкую больницу с жалобами на сильные боли в животе. Врачи провели обследование и выявили у нее заражение крови и проблемы с почками. Причиной опасных для жизни осложнений они назвали внутриматочную спираль, об установке которой 10 лет назад женщина забыла. По словам специалистов, такое длительное ношение инородного тела привело к развитию инфекции и гнойных процессов в брюшной полости, следствием которых и стал тазовый сепсис.

Заведующая отделением гинекологии стационара №3 Люберецкой больницы Анна Панасенко рассказала, что врачи провели женщине антибактериальную терапию и установили стент для защиты почек от заражения, после чего удалили средство контрацепции и матку с гнойными образованиями.

Ранее стало известно, что врачи филиала центра трансплантологии имени академика Шумакова, расположенного в городе Волжский Волгоградской области, пересадили пациентке ее же собственную почку. Хирурги вынули почку, удалили из нее опухоль, а затем вернули орган на место.