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16:24, 19 апреля 2024Забота о себе

Россиянка едва не лишилась жизни из-за популярного средства контрацепции

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россиянка оказалась на операционном столе из-за того, что забыла вовремя удалить внутриматочную спираль. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Московской области.

55-летняя жительница Подмосковья поступила в Люберецкую больницу с жалобами на сильные боли в животе. Врачи провели обследование и выявили у нее заражение крови и проблемы с почками. Причиной опасных для жизни осложнений они назвали внутриматочную спираль, об установке которой 10 лет назад женщина забыла. По словам специалистов, такое длительное ношение инородного тела привело к развитию инфекции и гнойных процессов в брюшной полости, следствием которых и стал тазовый сепсис.

Заведующая отделением гинекологии стационара №3 Люберецкой больницы Анна Панасенко рассказала, что врачи провели женщине антибактериальную терапию и установили стент для защиты почек от заражения, после чего удалили средство контрацепции и матку с гнойными образованиями.

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Ранее стало известно, что врачи филиала центра трансплантологии имени академика Шумакова, расположенного в городе Волжский Волгоградской области, пересадили пациентке ее же собственную почку. Хирурги вынули почку, удалили из нее опухоль, а затем вернули орган на место.

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      Вера Владзиевская
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