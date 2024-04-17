Россиянке пересадили ее собственную почку

В Волжском врачи успешно пересадили пациентке ее собственную почку

Российские врачи в городе Волжский помогли пациентке сохранить почку, пораженную злокачественной опухолью, и пересадили женщине ее собственный орган. Об уникальной для страны операции сообщил Пятый канал.

По данным издания, у 68-летней пациентки были поражены обе почки: правая — злокачественной опухолью, а левая — гидронефрозом, развившимся из-за камня. Если бы хирурги пошли стандартным путем, им бы пришлось целиком удалить левую почку и частично правую. Врачи отметили, что после такой операции пациентка до конца жизни была бы вынуждена проходить диализ — регулярную многочасовую процедуру, которая имеет целый ряд осложнений.

Нам очень хотелось помочь Галине Сергеевне, нужно было найти какой-то нестандартный выход из ситуации и попытаться спасти орган. Тогда подумали про экстракорпоральный метод — проведение операции на органе вне тела Шамиль Бижиев заведующий урологическим отделением Филиала НМИЦ ТИО имени Шумакова

Операция продолжалась пять часов и состояла из нескольких этапов. Сначала хирурги извлекли правую почку, выполнили резекцию девятисантиметровой опухоли, а затем вернули орган на место. По словам заведующего урологическим отделением Шамиля Бижиева, операция прошла успешно, пациентку на пятый день выписали из больницы. Он добавил, что женщина чувствует себя хорошо. Кроме того, ей не понадобится иммуносупрессивная терапия, которую обычно проходят пациенты после трансплантации, поскольку была выполнена пересадка собственного органа и риска отторжения нет.

Внештатный специалист-трансплантолог Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Шамиль Галеев отметил, что операция является уникальной, так как обычно ее проводят при нормальной работе второй почки.

Ранее сообщалось, что в Перми врачам удалось пересадить кожу 107-летней пациентке. Уточняется, что женщине понадобилась операция из-за ожогов второй и третей степени тяжести.