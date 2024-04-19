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10:12, 19 апреля 2024Путешествия

Россиянка описала вспышку ротавируса на Пхукете словами «еле выкарабкались»

Российские туристы пожаловались на вспышку ротавируса на Пхукете

Фото: Yannick Apollon / Unsplash

Российские туристы пожаловались на вспышку ротавируса на популярном курорте Пхукет. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным источника, на этом острове Таиланда фиксируются массовые случаи отравления, больше всего пострадавших находится в районе Ката. Россияне жалуются на высокую температуру, рвоту и слабость. Уточняется, что с инфекцией не справляются ни привезенные путешественниками с собой лекарства, ни более сильные препараты из местных аптек.

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«Только антибиотики спасли. Еле выкарабкались», — такими словами описала пережитое одна из туристок, которая из-за болезни два дня не могла выйти из номера. Она добавила, что не ела ничего экзотического, только рис с морепродуктами в кафе.

Ранее семья россиян приехала в Таиланд ради лечения сына и чуть не попала в тюрьму. Местных правоохранителей смутил паспорт ребенка, в котором биометрический код прописался не полностью, и они заподозрили родителей мальчика в похищении.

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      Мария Борисова
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