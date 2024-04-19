Россиянка описала вспышку ротавируса на Пхукете словами «еле выкарабкались»

Российские туристы пожаловались на вспышку ротавируса на Пхукете

Российские туристы пожаловались на вспышку ротавируса на популярном курорте Пхукет. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным источника, на этом острове Таиланда фиксируются массовые случаи отравления, больше всего пострадавших находится в районе Ката. Россияне жалуются на высокую температуру, рвоту и слабость. Уточняется, что с инфекцией не справляются ни привезенные путешественниками с собой лекарства, ни более сильные препараты из местных аптек.

«Только антибиотики спасли. Еле выкарабкались», — такими словами описала пережитое одна из туристок, которая из-за болезни два дня не могла выйти из номера. Она добавила, что не ела ничего экзотического, только рис с морепродуктами в кафе.

Ранее семья россиян приехала в Таиланд ради лечения сына и чуть не попала в тюрьму. Местных правоохранителей смутил паспорт ребенка, в котором биометрический код прописался не полностью, и они заподозрили родителей мальчика в похищении.