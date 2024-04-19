Россиянка побывала в Китае и назвала некоторые особенности страны позорными

Российская тревел-блогерша побывала в Китае и назвала некоторые особенности страны позорными для местных жителей. Своим мнением она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в современном Китае все еще есть трущобы. Там живут люди, у которых нет собственного туалета и душа — только общественные. «Даже не представляю, каково это — жить в подобных условиях», — заявила блогерша. Туристку также смутило, что трущобы соседствуют с роскошными высотками, рядом с которыми ездят дорогие иномарки.

Еще одной неожиданностью для путешественницы стали сушилки для белья у дороги. «Вот так китайцы вынуждены сушить свое белье — на улице и даже посреди проезжей части. Развешивают свои труселя и другие личные вещи на всеобщее обозрение, потому что в квартирах нет центрального отопления», — пожаловалась она.

Кроме того, в китайских общественных туалетах нет мыла и даже дозатора для него, возмутилась автор. «Ну разве не позор? Учитывая, что Китай — богатая развитая страна», — написала блогерша.

Ранее эта же путешественница назвала несколько особенностей жизни в Китае, которым завидует. В частности, она призналась, что чувствовала себя в полной безопасности из-за большого количества камер видеонаблюдения.

