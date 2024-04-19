Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 19 апреля 2024Путешествия

Россиянка побывала в Китае и назвала некоторые особенности страны позорными

Фото: David Gray / Reuters

Российская тревел-блогерша побывала в Китае и назвала некоторые особенности страны позорными для местных жителей. Своим мнением она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в современном Китае все еще есть трущобы. Там живут люди, у которых нет собственного туалета и душа — только общественные. «Даже не представляю, каково это — жить в подобных условиях», — заявила блогерша. Туристку также смутило, что трущобы соседствуют с роскошными высотками, рядом с которыми ездят дорогие иномарки.

Материалы по теме:
Китай иногда способен шокировать туристов. К чему нужно быть готовым и почему пляжный отдых там может приятно удивить?
Китай иногда способен шокировать туристов.К чему нужно быть готовым и почему пляжный отдых там может приятно удивить?
22 декабря 2023
«У нас у всех психотравма» Китай оправился после пандемии и начал принимать туристов. Как ковид навсегда изменил страну?
«У нас у всех психотравма»Китай оправился после пандемии и начал принимать туристов. Как ковид навсегда изменил страну?
8 июня 2023

Еще одной неожиданностью для путешественницы стали сушилки для белья у дороги. «Вот так китайцы вынуждены сушить свое белье — на улице и даже посреди проезжей части. Развешивают свои труселя и другие личные вещи на всеобщее обозрение, потому что в квартирах нет центрального отопления», — пожаловалась она.

Кроме того, в китайских общественных туалетах нет мыла и даже дозатора для него, возмутилась автор. «Ну разве не позор? Учитывая, что Китай — богатая развитая страна», — написала блогерша.

Ранее эта же путешественница назвала несколько особенностей жизни в Китае, которым завидует. В частности, она призналась, что чувствовала себя в полной безопасности из-за большого количества камер видеонаблюдения.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      «Их ждет кара». Генпрокурор России заявил, что украинский след в теракте в «Крокусе» очевиден уже сейчас

      Россиянка побывала в Китае и назвала некоторые особенности страны позорными

      Система РЭБ «Волнорез» помешала дронам поразить оставленный в поле «Солнцепек»

      Названа идеальная для счастливой жизни частота занятий сексом

      Продажа нью-йоркского пентхауса Дженнифер Лопес заняла семь лет

      Ревнивая девушка вышла замуж за отца бывшего партнера

      Стало известно о ракетном ударе Израиля по объекту в Иране

      Дочь Эминема снялась в бикини на яхте во время своего девичника

      ИИ-экзоскелет позволил развить суперскорость

      В МИД Ирана объяснили цель атаки на Израиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше