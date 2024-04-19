Стилист перечислила россиянкам главные антитренды весны 2024 года

Стилист Эльвира Янковская: брюки карго и платья крупной вязки вышли из моды

Стилист и имиджмейкер Эльвира Янковская перечислила россиянкам главные антитренды весны 2024 года. Соответствующий комментарий приводит «Москва 24».

Так, в список вошли быстро вышедшие из моды брюки карго, которые она посоветовала заменить на расклешенные джинсы, брюки палаццо или любые прямые в цвете металлик.

«Не стоит носить этой весной и длинные платья крупной вязки или с косами. Во-первых, такая вещь сейчас не по сезону, а во-вторых — лучше отдать предпочтение варианту с крупными кружевами. Можно выбрать модель в стиле 1960-х из легких струящихся тканей, с монохромной клеткой, горохом. А если говорить про длину, то актуальнее будет миди», — заявила специалистка.

Помимо этого, Янковская призвала отказаться от джинсов mom's. Вместо них она порекомендовала носить вельветовые брюки прямого кроя, обычные свободные со стрелками или скинни.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что оверсайз-пиджаки перестали быть популярными. По этой причине собеседница издания обратила внимание на твидовые пиджаки а-ля Шанель. Также, по ее словам, удачно будут выглядеть пиджаки с ремнями и шнурками.

«Что касается расцветок, то розовое безумие Barbie girl было так же ярко, как и мимолетно. Жгучая фуксия уступает место спокойной палитре персикового и нежно-розового. В тренде также винный и глубокий вишневый», — заключила Янковская.

Ранее в апреле фэшн-редакторы испанской версии Vogue назвали один популярный в начале 2000-х фасон платья вечно модным. Речь шла о черном платье-футляре без бретелей, в котором звезда фильма «Барби» Марго Робби появилась на мероприятии Breakthrough Prize 2024 в Лос-Анджелесе, США.