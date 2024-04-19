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13:50, 19 апреля 2024Ценности

Стилист перечислила россиянкам главные антитренды весны 2024 года

Стилист Эльвира Янковская: брюки карго и платья крупной вязки вышли из моды

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Стилист и имиджмейкер Эльвира Янковская перечислила россиянкам главные антитренды весны 2024 года. Соответствующий комментарий приводит «Москва 24».

Так, в список вошли быстро вышедшие из моды брюки карго, которые она посоветовала заменить на расклешенные джинсы, брюки палаццо или любые прямые в цвете металлик.

«Не стоит носить этой весной и длинные платья крупной вязки или с косами. Во-первых, такая вещь сейчас не по сезону, а во-вторых — лучше отдать предпочтение варианту с крупными кружевами. Можно выбрать модель в стиле 1960-х из легких струящихся тканей, с монохромной клеткой, горохом. А если говорить про длину, то актуальнее будет миди», — заявила специалистка.

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Помимо этого, Янковская призвала отказаться от джинсов mom's. Вместо них она порекомендовала носить вельветовые брюки прямого кроя, обычные свободные со стрелками или скинни.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что оверсайз-пиджаки перестали быть популярными. По этой причине собеседница издания обратила внимание на твидовые пиджаки а-ля Шанель. Также, по ее словам, удачно будут выглядеть пиджаки с ремнями и шнурками.

«Что касается расцветок, то розовое безумие Barbie girl было так же ярко, как и мимолетно. Жгучая фуксия уступает место спокойной палитре персикового и нежно-розового. В тренде также винный и глубокий вишневый», — заключила Янковская.

Ранее в апреле фэшн-редакторы испанской версии Vogue назвали один популярный в начале 2000-х фасон платья вечно модным. Речь шла о черном платье-футляре без бретелей, в котором звезда фильма «Барби» Марго Робби появилась на мероприятии Breakthrough Prize 2024 в Лос-Анджелесе, США.

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      Екатерина Ештокина
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