Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:42, 19 апреля 2024Интернет и СМИ

Самый популярный фестиваль России станет еще доступнее

VK Fest обеспечит перевод музыкального мероприятия на русский жестовый язык

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

VK Fest подготовил инициативы, которые сделают событие максимально доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для глухих и слабослышащих людей видеотрансляция фестиваля будет переведена на русский жестовый язык. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Помощь в этом окажут эксперты московского театра неслышащих актеров «Недослов» и переводчицы Катерина Кононенко, Мария Зизина и Маргарита Старцева. Они адаптируют в трансляции не только выступления звезд, но и общение с гостями на Синей ковровой дорожке, интервью с селебрити из студии Владимира Маркони, сюжеты из городов проведения фестиваля. В ближайшее время станет доступна версия официального сайта vkfest.ru для людей с нарушениями зрения.

Посетители фестиваля могут поддержать благотворительные организации покупкой «Добрых билетов» от VK Добра. Такие билеты стоят на 100 рублей дороже обычных. Средства пойдут локальным организациям, а фестиваль увеличит денежный вклад гостей в благотворительность. В прошлом году с помощью «Добрых билетов» VK Fest направил в фонды 2,5 миллиона рублей.

«VK Fest — фестиваль, на котором удобно всем. В прошлом году его посетили 800 гостей с ограниченными возможностями здоровья. А трансляцию на жестовом языке посмотрели свыше восьми миллионов раз», — рассказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

2024 год объявлен в России Годом семьи, и VK Fest поддерживает проекты помощи детям и родителям. Покупатели «Добрых билетов» в Уфе помогут благотворительному образовательному фонду «Мархамат», который занимается проблемами полноценного развития детей, в Красноярске — фонду «Желтый аист», создающему программы для сохранения детей в семье, в Сочи — некоммерческой организации «Институт развития семейного устройства», которая решает проблемы сиротства. В Санкт-Петербурге средства пойдут благотворительной организации «Партнерство каждому ребенку», в Москве — благотворительному фонду «Дети наши», он работает в сфере профилактики социального сиротства.

Ранее «ВКонтакте» объявила имена артистов, которые выступят на фестивале VK Fest летом 2024 года. В 2024 году фестиваль пройдет в девятый раз. В 2023 году он объединил 200 тысяч зрителей и 500 артистов, попав в Книгу рекордов России как событие с самым большим количеством выступающих звезд.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири. Что о нем известно и чего опасаются США?

      Выявлена особенность поведения россиян в соцсетях

      Самый популярный фестиваль России станет еще доступнее

      Соучастников расправы над россиянином из-за парковки объявили в розыск

      Московский суд арестовал мужчину по фамилии Арчаков по делу о госизмене

      В Москве мигрант чуть не сломал шею зашедшему переждать дождь восьмикласснику

      На ЗАЭС назвали условие безопасности станции

      Россиянам заявили о существенном росте цен на авиабилеты эконом-класса по стране

      На Украине модернизируют устаревшие БТР

      Еще в одном российском регионе отказались от проведения парада Победы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше