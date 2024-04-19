Самый популярный фестиваль России станет еще доступнее

VK Fest обеспечит перевод музыкального мероприятия на русский жестовый язык

VK Fest подготовил инициативы, которые сделают событие максимально доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для глухих и слабослышащих людей видеотрансляция фестиваля будет переведена на русский жестовый язык. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Помощь в этом окажут эксперты московского театра неслышащих актеров «Недослов» и переводчицы Катерина Кононенко, Мария Зизина и Маргарита Старцева. Они адаптируют в трансляции не только выступления звезд, но и общение с гостями на Синей ковровой дорожке, интервью с селебрити из студии Владимира Маркони, сюжеты из городов проведения фестиваля. В ближайшее время станет доступна версия официального сайта vkfest.ru для людей с нарушениями зрения.

Посетители фестиваля могут поддержать благотворительные организации покупкой «Добрых билетов» от VK Добра. Такие билеты стоят на 100 рублей дороже обычных. Средства пойдут локальным организациям, а фестиваль увеличит денежный вклад гостей в благотворительность. В прошлом году с помощью «Добрых билетов» VK Fest направил в фонды 2,5 миллиона рублей.

«VK Fest — фестиваль, на котором удобно всем. В прошлом году его посетили 800 гостей с ограниченными возможностями здоровья. А трансляцию на жестовом языке посмотрели свыше восьми миллионов раз», — рассказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

2024 год объявлен в России Годом семьи, и VK Fest поддерживает проекты помощи детям и родителям. Покупатели «Добрых билетов» в Уфе помогут благотворительному образовательному фонду «Мархамат», который занимается проблемами полноценного развития детей, в Красноярске — фонду «Желтый аист», создающему программы для сохранения детей в семье, в Сочи — некоммерческой организации «Институт развития семейного устройства», которая решает проблемы сиротства. В Санкт-Петербурге средства пойдут благотворительной организации «Партнерство каждому ребенку», в Москве — благотворительному фонду «Дети наши», он работает в сфере профилактики социального сиротства.

Ранее «ВКонтакте» объявила имена артистов, которые выступят на фестивале VK Fest летом 2024 года. В 2024 году фестиваль пройдет в девятый раз. В 2023 году он объединил 200 тысяч зрителей и 500 артистов, попав в Книгу рекордов России как событие с самым большим количеством выступающих звезд.